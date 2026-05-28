Neue Liebe nach Scheidung? Prinzessin Tatiana mit Geschäftsmann in Cannes

2024 haben Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos von Griechenland ihre einvernehmliche Scheidung nach fast 14 Jahren bekannt gegeben. Der Entschluss zur Trennung sei "mit großer Sorgfalt und gegenseitigem Respekt" getroffen worden und spiegele die tiefe Wertschätzung füreinander und für das gemeinsame Leben wider, hieß es. Die kinderlos gebliebene Ehe ist inzwischen rechtskräftig.

Tatiana Blatnik: Selbstfindungsphase angesichts von Nikolas' Blitzhochzeit

Prinz Nikolaos von Griechenland heiratete am 7. Februar 2025 in Athen die griechische Unternehmerin Chrysi Vardinogianni - nur zwei Wochen, nachdem die Verlobung offiziell verkündet worden war.

Tatiana Blatnik, so der bürgerliche Name seiner Ex-Frau, den diese seit der Scheidung wieder nutzt, hatte das Liebes-Aus nicht so schnell überwunden.