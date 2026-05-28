Neue Liebe nach Scheidung? Prinzessin Tatiana mit Geschäftsmann in Cannes
2024 haben Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos von Griechenland ihre einvernehmliche Scheidung nach fast 14 Jahren bekannt gegeben. Der Entschluss zur Trennung sei "mit großer Sorgfalt und gegenseitigem Respekt" getroffen worden und spiegele die tiefe Wertschätzung füreinander und für das gemeinsame Leben wider, hieß es. Die kinderlos gebliebene Ehe ist inzwischen rechtskräftig.
Tatiana Blatnik: Selbstfindungsphase angesichts von Nikolas' Blitzhochzeit
Prinz Nikolaos von Griechenland heiratete am 7. Februar 2025 in Athen die griechische Unternehmerin Chrysi Vardinogianni - nur zwei Wochen, nachdem die Verlobung offiziell verkündet worden war.
Tatiana Blatnik, so der bürgerliche Name seiner Ex-Frau, den diese seit der Scheidung wieder nutzt, hatte das Liebes-Aus nicht so schnell überwunden.
Die zurückliegenden Monate beschrieb sie im Jänner 2025 als "Jahr des Wandels". "Voll von Veränderungen, die mich herausforderten, zu wachsen, zu lernen und ein Leben aufzubauen, das wirklich dem entspricht, was ich bin. Es gab Zeiten, in denen ich mich zwischen zwei Identitäten gefangen fühlte und mich in einem Schwebezustand der Selbstentdeckung befand. Doch in diesen Momenten fand ich Klarheit. Indem ich mich auf mein wahres Ich einließ, entdeckte ich eine neue Stärke. Meine tiefste Dankbarkeit gilt den Menschen, die mir beigestanden haben, als mein Weg unklar schien", schrieb sie damals zu einem Foto von sich auf Instagram.
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Mit mexikanischem Geschäftsmann Elias Sacal in Cannes
Nun fragt sich die Boulevardpresse, ob es im Leben der 45-Jährigen vielleicht eine neue Liebe gibt.
Bei den Filmfestspielen in Cannes überraschte Tatiana Blatnik jedenfalls Beobachtende, als sie sich Seite an Seite mit dem mexikanischem Geschäftsmann Elias Sacal präsentierte. Sacal ist Gründer und Mitglied des Technischen Komitees des Immobilien-Investmentfonds Fibra Uno (FUNO).
Tatianas Auftritt mit Sacal auf der amfAR-Gala in Cannes war einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte nach ihrer Scheidung von Prinz Nikolaos. Der Paarlauf mit Sacal sorgte für Schlagzeilen.
"Elegant, souverän und diskret wie immer verkörperte Tatiana weiterhin die stille Eleganz, die ihr öffentliches Image seit Langem prägt. Der Abend lenkte auch die Aufmerksamkeit auf Sacal, einen bekannten Namen in Mexikos Gesellschafts- und Kulturkreisen, der für seine langjährige Präsenz bei internationalen Gesellschaftsveranstaltungen bekannt ist", schrieb etwas Royals-Bloggerin Eugenia Garavani auf Instagram.
Ob es sich nun um einen gemeinsamen Auftritt oder den Beginn eines neuen Kapitels im Leben von Prinzessin Tatiana handelte, wird sich aber erst zeigen.
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