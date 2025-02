Bericht: Prinz Nikolaos von Griechenland heiratet ein Jahr nach Trennung von Tatiana wieder

Das Paar hatte 2010 auf der griechischen Insel Spetses in einer schlichten Zeremonie in der kleinen Kirche des Heiligen Nikolaos eine Traumhochzeit gefeiert. Nur rund 30 Menschen passten in das kleine Kirchengebäude. Griechische Medien bezeichneten die Trauung dennoch als die Hochzeit des Jahrzehnts für Griechenland. Der Andrang Adeliger war groß, geprotzt wurde aber nicht.

Hinter Tatiana liegt "Jahr der Transformation"

Dem Hello!-Magazin zufolge soll Nikolaos kurz vor einer Eheschließung mit seiner neuen Partnerin stehen. Demnach soll die Hochzeit am 7. Februar stattfinden.

Die zurückliegenden Monate beschrieb Tatiana kürzlich als "Jahr des Wandels". "Voll von Veränderungen, die mich herausforderten, zu wachsen, zu lernen und ein Leben aufzubauen, das wirklich dem entspricht, was ich bin. Es gab Zeiten, in denen ich mich zwischen zwei Identitäten gefangen fühlte und mich in einem Schwebezustand der Selbstentdeckung befand. Doch in diesen Momenten fand ich Klarheit. Indem ich mich auf mein wahres Ich einließ, entdeckte ich eine neue Stärke. Meine tiefste Dankbarkeit gilt den Menschen, die mir beigestanden haben, als mein Weg unklar schien", schrieb sie im Jänner zu einem Foto von sich auf Instagram.