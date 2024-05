Prinzessin Sofia von Schweden spricht über "Mobbing und Vorurteile"

Sie selbst war Unterwäschemodel und Reality-TV-Star, hat Tattoos und ein Piercing - Prinzessin Sofia sah sich aufgrund ihrer wilden Vergangenheit daher mit jeder Menge Widerstand und bösen Schlagzeilen konfrontiert, als sie in das schwedische Königshaus einheiratete.

Seit ihrer Hochzeit ist es Sofia vorbildlich gelungen, sich an das Hofprotokoll anzupassen und mit ihrer offenen Art die Herzen des Volkes zu erobern. Dennoch kann sich die 39-Jährige aber auch an schwere Zeiten erinnern, in denen ihr die Boulevardpresse mit Negativberichten über ihre Vergangenheit das Leben schwer gemacht hat.

Umso mehr ist es der Mutter von drei Buben ein Anliegen, sich gegen Mobbing stark zu machen. Bei der Veranstaltung "Catwalk Live", bei der sich Mitglieder der Theatergruppe "Glada Hudik", die ausschließlich aus Menschen mit geistiger Behinderung besteht, als Models versuchen konnten, sprach die Prinzessin über die Wichtigkeit, Vorurteile abzulegen.

In einem Interview mit TV4 erklärte Sofia: "Dies ist eine Manifestation, um die Stigmatisierung zu beseitigen und das Verständnis für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zu erhöhen."