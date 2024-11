Prinzessin Kate: Diese Angewohnheit ist der Royal-Family ein Dorn im Auge

Catherine, inzwischen Princess of Wales, ist seit 2011 Ehefrau von Thronfolger Prinz William . Aus dem Palast ist die engagierte Dreifachmama längst nicht mehr wegzudenken. Doch wie auch ihre Schwägerin Herzogin Meghan musste sich Kate einst erst an die strengen Regeln am britischen Hof gewöhnen.

"Der unvergesslichste Aufritt für mich war wohl ein Auswärtstag in Leicester, an dem ich auf William verzichtete, daher war ich ziemlich besorgt", sagte sie.

"Der unvergesslichste Aufritt für mich war wohl ein Auswärtstag in Leicester, an dem ich auf William verzichtete, daher war ich ziemlich besorgt", sagte sie.

Während eines Interviews mit der BBC anlässlich des 90. Geburtstags der verstorbenen Queen Elizabeth II. erinnerte sich Kate an ihren ersten offiziellen Termin an der Seite der früheren Monarchin. Dabei kam sie auch auf eine ihrer anfänglichen Schwierigkeiten als Neuzugang in der Königsfamilie zu sprechen.

"Ich denke, Rundgänge sind eine echte Kunst", gestand Catherine weiter. "Jeder in der Familie neckt mich damit, dass ich viel zu lange plaudere, also denke ich, dass ich noch ein bisschen mehr lernen und mir wohl noch ein paar Tipps holen muss." Die Königin sei ihr bei ihrem ersten Rundgang aber eine wertvolle Stütze gewesen. Kate erinnerte sich an die Freundlichkeit, welche die Queen damals ihr gegenüber an den Tag legte. "Sie hat mich sehr unterstützt. Die Tatsache, dass sie sich die Zeit genommen hat, sicherzustellen, dass ich glücklich war und sich bei diesem besonderen Anlass, wahrscheinlich in allem, um mich gekümmert hat." Kate über erstes Weihnachten mit Queen

Auch beim ersten Weihnachtsfest im Kreis der Royals auf Schloss Sandringham sieben Monate nach ihrer Hochzeit mit William sei die Königin ihr mit viel Herzlichkeit und Offenheit begegnet.

"Man würde viel Erhabenheit und viel Aufhebens erwarten, aber was mich wirklich beeindruckt, ist ihre Liebe zu den einfachen Dingen", schwärmte Kate in der Doku über die Queen, die im Jahr 2022 verstorben ist.

"Und ich denke, das ist eine besondere Eigenschaft. Ich kann mich erinnern, dass ich zu Weihnachten zum ersten Mal in Sandringham war und mir Sorgen machte, was ich der Königin zu Weihnachten schenken sollte. Ich dachte: 'Meine Güte, was soll ich ihr schenken?' Ich dachte: 'Ich mache ihr etwas'." Das hätte auch furchtbar schiefgehen können, so Kate, "aber ich beschloss, das Chutney-Rezept meiner Oma zu machen."

Die Idee erwies sich als ein voller Erfolg: "Ich machte mir darüber ein wenig Sorgen, aber am nächsten Tag bemerkte ich, dass es auf dem Tisch lag. Ich denke, eine so einfache Geste hat mir viel gebracht, und ich habe es gemerkt, weil sie das bei vielen Gelegenheiten getan hat, und ich denke, es zeigt wirklich ihre Rücksichtnahme und ihre Sorgfalt, mit der sie sich um alle kümmert."