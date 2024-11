Den Sussexes zu Fleiß? William und Kate rücken den Beckhams auch beruflich näher

Wer ist Victoria Shires?

Die 34-Jährige war laut Hello! zuvor drei Jahre lang als Leitung der PR-Abteilung für Beckhams "DB Ventures" tätig – ein Portfolio von Marken und Unternehmen, die dem ehemaligen Fußball-Star wichtig sind. Jetzt arbeitet Shires für das Königshaus.

Im Gespräch mit der Daily Mail verriet die neue Kommunikationschefin von Prinz William, dass sie nach ihrem Beitritt zum Homewards-Team im Oktober "großartige erste Wochen" hatte.

Sie fügte hinzu, dass es "schön" sei, ihr erstes Projekt mit der Veröffentlichung von Williams ITV-Dokumentarfilm "We Can End Homelessness" markiert zu haben. Das zweiteilige Special feierte an Halloween Premiere.