Rechtsstreit um Prinz Harrys US-Visum

Harry befand sich in den vergangenen Monaten inmitten eines Streits um sein Visum, das ihm erlaubt, in Kalifornien zu leben. Weil er jedoch in seinen Memoiren "Spare" zugegeben hatte, Marihuana, Kokain und psychedelische Pilze konsumiert zu haben, wurde dies nach US-Gesetzen als ein Grund gehandelt, die Einreise abzulehnen.

Die rechtskonservative US-Stiftung Heritage Foundation verlangte Einblicke in die von Harry eingereichten Einwanderungsunterlagen. Die Stiftung stellte infrage, ob die Einwanderungsbehörden Harrys Einreiseantrag ordnungsgemäß bewilligt haben. 2023 kam es in dem Fall zu einer Anhörung in der US-Hauptstadt Washington. Im September dieses Jahres wurde bekannt, dass der Rechtsstreit um Prinz Harrys US-Visum eingestellt worden sein soll.

Trump über Harry: "Ich würde ihn nicht beschützen"

Bevor in dem Fall eine Entscheidung getroffen wurde, schimpfte Trump über die Biden-Regierung, weil sie die Privatsphäre von Harrys Einwanderungsantrag gewahrt habe, um "Harry zu schützen". Gegenüber Express US sagte er: "Ich würde ihn nicht beschützen. Er hat die Königin verraten. Das ist unverzeihlich. Er wäre auf sich allein gestellt, wenn es an mir läge."