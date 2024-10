Prinzessin Kates "Code" und vielsagende Gesten für ihre Kinder

Der kleine Louis zappelte etwa im Mai 2023 im wichtigsten Moment in der "Karriere" seines Großvaters Charles - der Krönung - in der ersten Reihe in der Westminster Abbey. Direkt nach der Zeremonie war er dann gähnend zu sehen. Beim 70-jährigen Thronjubiläum seiner verstorbenen Urgroßmutter Queen Elizabeth II. im Jahr 2022 waren die unzufriedenen Grimassen des kleinen Prinzen in den sozialen Medien viral gegangen.

Kates "Code"

Dem britischen Adelsexperten Tom Quinn zufolge weiß Kate sich in unruhigen Situationen genau zu helfen. In seinem Buch "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", beschreibt er, wie. "Sie benutzt anscheinend einen geheimen Code, um die Kinder zu beruhigen - sie sagt einfach: 'Lasst uns eine Pause machen'", so Quinn. Kates Nachwuchs wisse dann laut Palast-Mitarbeitern sofort, "dass diese wenigen Worte viel mehr Gewicht haben, als wir uns vorstellen können".