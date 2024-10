Kinder schlafen: Mit welcher Geste William Kate abends eine Freude macht

Prinz William s und Prinzessin Kate s Liebe begann in der Universität St. Andrews in Schottland. Dort traf Kate zwischen Bibliothek und Mensa den royalen Studenten William, der durch den Verlust seiner Mutter und die Bürde der hohen Geburt als eher gehemmt galt. Die Studentin der Kunstgeschichte eroberte schnell das Herz des Prinzen.

Kate und William zogen noch während des Studiums zusammen - zunächst zur Tarnung in eine Wohngemeinschaft mit zwei weiteren Studenten. Im April 2007 trennten sie sich vorübergehend nach vier gemeinsamen Jahren. Ein paar Monate später gaben sie ihrer Liebe eine zweite Chance. Und die nutzten sie. Das Paar heiratete schließlich am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey. Millionen Menschen verfolgten damals die Übertragung im Fernsehen.