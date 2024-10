Prinzessin Kates Bruder gibt Einblick in das neue Leben der Middletons

Die britische Adelsexpertin Zoe Forsey erklärte einst, worauf Middleton hier anspielte. "Ihr Kennenlernen haben sie tatsächlich ihren Hunden zu verdanken", zitiert sie die Zeitung Daily Express. "James hatte Ella in einen sehr schicken Privat-Club in West-London mitgenommen. Ella saß zu James' Füßen und als sie aufstand, um Wasser zu trinken, wurde sie von einer sehr schönen blonden Frau abgelenkt, die in der Ecke der Bar saß. Es war auch ein ziemlich seltsamer Moment, denn als James vorbeikam, um sich zu entschuldigen, dachte Alizée tatsächlich, er sei ein Kellner und bestellte einen Drink."

Middleton veröffentlichte gerade ein Buch mit dem Titel "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life", in dem er über sein Leben mit Depressionen schreibt und Einblicke in sein Leben gibt. Im September hatte die 42-jährige Kate in einem emotionalen Video bekanntgegeben, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe. Sie wolle langsam auch wieder Termine wahrnehmen.

Cousins und Cousinen schauen auf Inigo

Kate und James haben noch eine Schwester namens Pippa. Die drei Geschwister sollen sich und ihren Eltern Michael und Carole sehr nahestehen. James Middleton verriet der Zeitung Telegraph, dass die Familie gerne zusammenkommt und Söhnchen Inigo die anderen Kinder oft zu sehen bekommt. "Wir sind häufig im Haus meiner Eltern zum Tee oder Abendessen. Meine Schwestern und ich leben alle 30 Minuten mit dem Auto entfernt, sodass oft auch eine Tante, ein Cousin oder eine Cousine auf der Durchreise ist. Die Cousins und Cousinen spielen alle eine Rolle bei der Betreuung von Inigo", so Middleton. "Ich glaube, sie sind alle beeindruckt, wie viel Unordnung Inigo anrichten kann", scherzte er. "Aber es wird viel gelacht und gekichert."

Kate und Ehemann Prinz William haben die drei Kinder George, Charlotte und Louis, Pippa und Ehemann James Matthews teilen sich Sohn Arthur und die Töchter Grace und Rose.