Überraschung: Herzogin Meghan ohne Prinz Harry bei Gala in Los Angeles

Herzogin Meghan ist bei der Children's Hospital Gala am 5. Oktober in Los Angeles strahlend über den roten Teppich geschritten und hat dabei für einen Überraschungsmoment gesorgt.

Die Herzogin wählte für den Auftritt nach Medienberichten eine Robe von Carolina Herrera, die sie in abgewandelter Form bereits im Jahr 2021 bei einer Gala in New York City trug.

Harry alleine in UK

Harry war für eine Wohltätigkeitsveranstaltung Ende September auch alleine in seine britische Heimat zurückgekehrt. In London traf er Kinder, Teenager und deren Eltern, die von der Organisation WellChild ausgezeichnet werden, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Harry ist Schirmherr der Organisation, die sich für schwer kranke Kinder einsetzt. Der Herzog von Sussex habe entspannt gewirkt. Harrys Besuch werfe die Frage auf, ob er seinen Bruder Prinz William treffe, hatte PA geschrieben. Die Brüder gelten als entfremdet. Zudem stehe die Frage im Raum, ob er nach Schottland reisen werde, um Zeit mit seinem Vater König Charles III. zu verbringen. In New York hatte Harry kürzlich - ebenfalls ohne Begleitung seiner Frau - eine Rede gehalten, in der er besseren Schutz von Kindern vor den Gefahren sozialer Medien forderte.