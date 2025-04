Prinzessin Kate und William "verwirren mit neuem Familienmitglied"

Weiße Klippen, dichte Wälder und felsige Höhenzüge: Zum britischen Muttertag am letzten Sonntag hat Prinzessin Kate ihre Liebe zur Natur in den Mittelpunkt gestellt. Die 43-Jährige teilte auf Social Media ein Video, das neben spektakulären Naturaufnahmen auch sie selbst beim innigen Berühren eines Baums und ihren Mann Prinz William beim Spaziergang über Sanddünen mit zwei Hunden zeigt.

Dazu schrieb Kate, die 2024 eine Krebserkrankung öffentlich machte und inzwischen nach eigenen Angaben in Remission ist: "Im vergangenen Jahr war die Natur unser Rückzugsort. Zum Muttertag lasst uns Mutter Natur feiern." Sie rief zudem dazu auf, anzuerkennen, "wie unsere Verbindung zur natürlichen Welt nicht nur unser Inneres stärkt, sondern uns auch daran erinnert, welche Rolle wir im reichen Geflecht des Lebens spielen". In Österreich und Deutschland wird der Muttertag in diesem Jahr am 11. Mai begangen.