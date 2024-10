Prinzessin Kate veröffentlicht Statement zu "verheerendem" Verlust

Neun Monate lang erhielt Prinzessin Kate eine Chemotherapie. Sie hatte sich in der Zeit weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Sie zeigte sich nur bei wenigen Anlässen - wie der Trooping-the-Colour-Parade und dem Herrenfinale in Wimbledon. Inzwischen ist sie zu ihren royalen Pflichten zurückgekehrt.

Bei ihrem ersten offiziellen Termin nach Beendigung ihrer Chemotherapie widmete sich die dreifache Mutter einem Herzensprojekt: Der frühkindlichen Erziehung.

Laut dem sogenannten Court Circular, dem offiziellen Protokoll der Aktivitäten der königlichen Familie, traf sich die 42-jährige Prinzessin von Wales mit Mitgliedern ihres Centre for Early Childhood-Teams und den Mitarbeitern des Kensington Palace in Windsor Castle, berichtete The Telegraph.