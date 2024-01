Prinzessin Kate "tief betrübt" wegen Williams Entscheidung über Zukunft von Sohn George

Längst laufen die Spekulationen, ob Prinz William und Ehefrau Prinzessin Kate ihren ältesten Sohn George nach Abschluss der Volksschule nach Eton schicken - also die legendäre, elitäre Kaderschmiede in Windsor, in der William selbst die Schulbank drückte. Im Juni verdichteten sich Sepkulationen in die Richtung, da die drei Royals zusammen auf dem Gelände der Schule gesichtet wurden. Mit Georges möglichem Schritt in die Fußstapfen seines Vaters soll Kate anfangs nicht glücklich gewesen sein.

Ein Palast-Insider erzählte dem Magazin InTouch Weekly: "Kate war lange nicht mit den Plänen ihres Mannes einverstanden, ihn wegzuschicken, obwohl es Tradition ist. Kate ist der Meinung, dass es all ihren Bemühungen, die Monarchie zu modernisieren, zuwiderläuft, wenn sie ihn in eine so spießige Einrichtung für Oberschichtler schickt. Außerdem wird sie George sehr vermissen. Sie und William haben jahrelang darüber gestritten, aber er hat sich schließlich durchgesetzt."