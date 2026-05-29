Streit in Berkshire eskaliert: Kates Schwager vor Untersuchungsausschuss

Prinzessin Kates Schwester Pippa und ihr Ehemann James Matthew sollen bei ihren Nachbarn schon vor einer Weile in Ungnade gefallen sein.

Pippa und Ehemann im Streit mit Nachbarn

Schon bald nach ihrem Einzug in ihr 15 Millionen Pfund (über 17 Millionen Euro) teures Haus in Berkshire sollen sie bei den Anrainern negativ aufgefallen sein: Laut der Boulevardzeitung Daily Mail gehörte das Anwesen der Matthews in West Berkshire zuvor dem verstorbenen Millionär Sir Terence Conran, der den Anwohnern das Betreten eines Bereichs außerhalb der Einfahrt zum Hauptgebäude gestattete. Nachdem Pippa und ihr Mann eingezogen sind, zäunten sie den Weg ein und stellten Schilder auf, die vor unbefugter Nutzung warnen - was für ihre Nachbarn mit Unannehmlichkeiten verbunden ist (dazu mehr). Fußgänger und Wanderer müssen durch die Sperrung auf eine schmale Landstraße ohne Gehweg ausweichen, was ernsthafte Sicherheitsbedenken aufwirft.