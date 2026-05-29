Streit in Berkshire eskaliert: Kates Schwager vor Untersuchungsausschuss
Prinzessin Kates Schwester Pippa und ihr Ehemann James Matthew sollen bei ihren Nachbarn schon vor einer Weile in Ungnade gefallen sein.
Pippa und Ehemann im Streit mit Nachbarn
Schon bald nach ihrem Einzug in ihr 15 Millionen Pfund (über 17 Millionen Euro) teures Haus in Berkshire sollen sie bei den Anrainern negativ aufgefallen sein: Laut der Boulevardzeitung Daily Mail gehörte das Anwesen der Matthews in West Berkshire zuvor dem verstorbenen Millionär Sir Terence Conran, der den Anwohnern das Betreten eines Bereichs außerhalb der Einfahrt zum Hauptgebäude gestattete. Nachdem Pippa und ihr Mann eingezogen sind, zäunten sie den Weg ein und stellten Schilder auf, die vor unbefugter Nutzung warnen - was für ihre Nachbarn mit Unannehmlichkeiten verbunden ist (dazu mehr). Fußgänger und Wanderer müssen durch die Sperrung auf eine schmale Landstraße ohne Gehweg ausweichen, was ernsthafte Sicherheitsbedenken aufwirft.
Und es sieht ganz danach aus, als sei kein baldiges Ende der Streitigkeiten in Sicht. Im Gegenteil. Kates Schwester und ihr Schwager bekommen immer mehr Gegenwind.
Mehr als 30 Anwohner, darunter die Wandergruppe West Berkshire Ramblers, beantragten, dass die Route, die auch die Zufahrt zum Grundstück der Matthews umfasst, offiziell als öffentlicher Weg anerkannt wird.
James Matthews vor Untersuchungsausschuss
Wie Mirror nun berichtet, musste James Matthews deswegen inzwischen vor einem Untersuchungsausschuss erscheinen, um zu erklären, warum er ein Sicherheitstor an seiner Einfahrt installiert hat, obwohl er damit einen öffentlichen Fußweg versperre.
Pippas Mann rechtfertigte sein Vorgehen demnach mit Sicherheitsbedenken.
In einer schriftlichen Stellungnahme an die Untersuchungskommission, die in der Kintbury Coronation Hall in Hungerford stattfinde, erklärte Matthews laut Mirror: "Aufgrund unserer großen öffentlichen Bekanntheit hat die Sperrung Auswirkungen auf meine Familie, weshalb ein höheres Sicherheitsniveau erforderlich ist, als es unter anderen Umständen der Fall wäre."
Ein Sprecher des Ehepaares Matthews fügt hinzu: "James Matthews hat das Recht, auf seinem Privatgrundstück eine sichere Umgebung für seine kleinen Kinder und seine Haustiere zu schaffen, die draußen spielen, fernab von vorhersehbaren Gefahren durch unbefugtes Betreten des Grundstücks und Verkehr."
Pippa und ihr Mann haben drei gemeinsame Kinder. Zudem besitzt das Paar einen Cocker Spaniel.
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