Kronprinz Haakon verkürzt wegen Gesundheitszustands von Mette-Marit Reise

Norwegens Kronprinz Haakon (52) verkürzt wegen des Gesundheitszustands seiner Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (52), eine für kommende Woche geplante Reise nach Japan. Das offizielle Programm in Tokio ende anders als geplant bereits am Mittwoch statt Donnerstag, teilte das Königshaus mit.

Die Kronprinzessin leidet unter einer unheilbaren Lungenkrankheit. Ihr Zustand hatte sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Im Alltag ist sie inzwischen häufiger auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Erst vor wenigen Tagen hatte Haakon gesagt, er mache sich Sorgen um seine Frau.