Prinzessin Kate: Emotionale Worte kurz vor Weihnachten

Kates laut dem US-People-Magazin 1.600 Gäste dürfen sich über eine persönliche Botschaft freuen: Sie bekommen einen "besonderen Brief, in dem es um die Bedeutung von Liebe, Empathie und wie sehr wir einander in den schwierigsten Zeiten brauchen, geht. Dieser Brief wird jedem der Gäste beim Together at Christmas Carol Service in Westminster Abbey und bei den fünfzehn Community Carol Services im ganzen Land gegeben, um den Teilnehmenden für alles zu danken, was sie für andere tun", hieß es auf Williams und Kates offiziellem Instagram Account. Dort hatte das Paar einen Ausschnitt aus dem Schreiben veröffentlicht.