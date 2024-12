Prinz Harry verriet Adelsexpertin vor Jahren seine intime Zukunftsfantasie

Harry soll ein besonders enges Verhältnis zu seiner Großmutter, der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. , gepflegt haben. "Wann immer jemand zu mir sagt, dass es Meghans Schuld war, dass sie weggegangen sind, kommt mir dieses Gespräch in den Sinn, denn er hatte es immer in sich - dieses Potenzial, zu springen. Ich glaube, Meghan kam dazu und sagte: 'Halt meine Hand und wir springen zusammen'", meint Mills.

2015 hatte sie Harry während seiner Reise nach Neuseeland begleitet und in einem intimen Moment ohne Kameras über seine Zukunftspläne gesprochen: "Ich sagte zu ihm: 'Haben Sie jemals daran gedacht, wegzuziehen?' Er antwortete: 'Ja, das würde ich gerne tun. Ich würde gerne wegziehen. Aber ich kann nicht, weil ich die Königin unterstützen muss'", so Mills.

In seinem juristischen Streit um Polizeischutz in Großbritannien hat Prinz Harry seinen Umzug in die USA in der Vergangenheit als keineswegs freie Entscheidung dargestellt. Er stimme der Behauptung nicht zu, dass er entschieden habe, kein "arbeitendes Mitglied" des Königshauses mehr zu sein, sagte seine Anwältin Shaheed Fatima vor einem Jahr vor dem Londoner High Court.

Vielmehr hätten er und seine Frau Meghan sich zu ihrer "großen Trauer gezwungen gefühlt, von dieser Rolle zurückzutreten und das Land im Jahr 2020 zu verlassen", versicherte der inzwischen 40-Jährige in einer von seiner Anwältin verlesenen Erklärung. "Großbritannien ist meine Heimat", fuhr der jüngere Sohn von König Charles III. in der Erklärung fort. Er wolle, dass sich seine Kinder dort genauso wohl fühlten wie an ihrem jetzigen Wohnort in den USA. Das gehe aber nicht, "wenn es nicht möglich ist, sie auf britischem Boden zu schützen". Mit ihrem Umzug nach Kalifornien verloren Harry und Megan ihren vom Steuerzahler finanzierten Polizeischutz in Großbritannien.