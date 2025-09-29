Prinzessin Kate erfüllt Sohn Louis großen magischen Traum

Kinder bleiben eben Kinder – auch dann, wenn sie Prinzen und Prinzessinnen sind. Und Mamas bleiben Mamas, auch wenn sie die künftige Queen of England sind. Und Mamas tun eben alles dafür, um ihren Kinder eine schöne Überraschung zu bereiten – oder in diesem Fall eine "magische". Denn Prinzessin Kate und ihre Kinder (Prinz George, 12, Prinzessin Charlotte, 10, und Prinz Louis, 7) durften exklusiv das Set der neuen "Harry Potter"-Serie besuchen. Eine Ehre, die nur den wenigsten Muggel zuteil wird.

"Es war so besonders" Die Dreharbeiten für die mit Spannung erwartete "Harry Potter"-Serie – jede Staffel soll ein Buch umfassen und somit tiefer in das "Potter-Universum" eintauchen als die Filmreihe – sind erst kürzlich gestartet. Gedreht wird unter anderem im Windsor Great Park, wo der kultige Hogsmeade-Bahnhof errichtet wurde, natürlich inklusive dem noch kultigeren Hogwarts-Express, der die Zauberlehrlinge sicher nach Hogwarts bringt. Der Park ist nur einen Steinwurf von Forest Lodge entfernt, dem neuen Zuhause von Kate und William (der übrigens am Setbesuch nicht teilnahm, weil er sich bei König Charles III. in Schottland aufhielt). Wie die Daily Mail berichtet, schauten Kate und ihr Nachwuchs gleich am ersten Abend bei den dortigen Dreharbeiten vorbei. Ein Ausflug, der sowohl die Filmcrew, als auch die royalen Besucher hellauf begeisterte. "Es war so besonders", wird eine Quelle von der Daily Mail zitiert. "Kate und die Kinder trafen die jungen Schauspieler und den Regisseur am Set. Es gab dort nur eine Nacht Drehzeit, also war es wirklich ein magisches Ticket."

Prinz Louis fuhr mit dem "Hogwarts-Express" Am meisten gestaunt haben soll Prinz Louis – dem laut der britischen Zeitung ein ganz besonderes Zusatzgeschenk gemacht wurde: Er durfte an der Seite des Lokführers mit dem Hogwarts-Express fahren, immerhin ein Traum eines jeden (jungen und erwachsenen) "Potter"-Fans. "Er schien es absolut zu lieben", so die Quelle. Louis unternahm eine kurze Fahrt auf der 800 Meter langen Strecke, so die Daily Mail. Schon einige Tage zuvor waren Kate, William und ihre Kinder eingeladen worden, um ein weiteres "Harry Potter"-Set zu besuchen, nämlich jenes in Windsor, Berkshire: Dort wurden die schottischen Highlands nachgebildet, die als Inspiration und Drehort für viele Elemente der "Potter"-Filme dienten. Das Set soll vier Millionen Pfund gekostet haben.

Opa Charles liest "Harry Potter" vor Es ist bekannt, dass die Royals große Fans der "Harry Potter"-Buchreihe und -Filme sind. Königin Camilla etwa erzählte schon 2017 in einem Interview, dass Opa Charles seinen Enkerln gerne aus den "Potter"-Büchern vorliest. "Manchmal, wenn wir mit meinem Mann in Schottland sind, liest er ihnen 'Harry Potter' vor", so die Königin (via Daily Mail). "Und er macht alle Stimmen nach, weil er ein brillanter Imitator ist. Ich bin nicht sehr gut. Ich versuche, die Stimmen zu machen, aber Schauspielerei ist nicht meine Stärke. Aber er setzt sich hin und alle sitzen bei ihm." Und weiter: "Ich denke immer, sie werden im Bett herumzappeln, aber sie sitzen wie gebannt da. Er kann sehr gut mit Kindern umgehen. Sie lieben es." Als Kate 2013 mit George schwanger war, besuchte sie mit William und Prinz Harry die berühmte Warner Bros Studio Tour in London, die es einem unter anderem ermöglicht, Originalsets der Filme zu besichtigen. Die drei Royals schlenderten unter anderem die Winkelgasse entlang und lieferten sich mutig ein Zauberstab-Duell mit den bösen Todessern.