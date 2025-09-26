Gerücht um Zerwürfnis zwischen Charles und William: Insider gibt Einblicke
Dass König Charles III. und sein jüngerer Sohn Prinz Harry kein gutes Verhältnis zu einander pflegen, ist schon länger bekannt. Doch könnte es auch zwischen dem Monarchen und Thronfolger Prinz William zum Bruch kommen?
Seit Harrys letztem Besuch in Großbritannien häufen sich Berichte, wonach dieser einen Keil zwischen William und Charles getrieben haben könnte. So titelte etwa Marie Claire Charles mit Prinz William seien aneinander geraten, weil sich der König "danach sehnt, Harry wieder in die Arme zu schließen."
Charles von Harry weniger "irritiert" als von William?
Der König und sein entfremdeter Sohn Harry trafen sich vor rund zwei Wochen im Clarence House. Es war das erste Wiedersehen der beiden nach eineinhalb Jahren.
Wie unter anderem The Mirror berichtet, wurde Charles gesehen, wie er um 15.45 Uhr (Ortszeit) im Clarence House in London ankam. Harry soll ein wenig später, um 17.20 Uhr (Ortszeit), ebenso dort eingetroffen sein. Die Fotos von Harrys Ankunft sehen Sie hier. Das Clarence House ist seit 2022 der Wohnsitz von Charles.
Das Einzelgespräch soll 55 Minuten gedauert haben und wurde laut Marie Claire von königlichen Quellen als "super positiv", "sehr entspannt" und "sehr emotional" beschrieben. "Es ist kein Geheimnis, dass Charles seinen verlorenen Sohn schrecklich vermisst, der früher immer der lustige, überschwängliche Schlingel war, verglichen mit dem hochmütigeren, eher hannoverschen William", behauptete daraufhin Adels-Expertin Tina Brown in einem Artikel für die New York Times.
Der König sei zudem von Harry "weniger irritiert" als von William, da die "elterliche Hingabe" seines ältesten Sohnes wie eine "stillschweigende Kritik an den väterlichen Defiziten des Königs" wirke. Quellen aus dem Umfeld des Königs und von William weisen diese Behauptungen jedoch zurück und erklären, ihre Beziehung sei stärker denn je.
"Es ist offensichtlich, dass versucht wird, eine Kluft zwischen ihnen zu schaffen, obwohl in Wirklichkeit kein solcher Riss besteht", zitiert die Daily Mail einen mit dem Sachverhalt vertrauten Insider, der klarstellt: "Tatsächlich ist ihre Beziehung so stark wie eh und je, sie sind in ihrer Arbeit auf einer Linie, haben viele gemeinsame Interessen und sind sich in ihrer Vision für die Rolle der königlichen Familie einig."
Die Vater-Sohn-Beziehung war nicht immer reibungslos verlaufen. Sowohl Charles als auch William können Berichten zufolge durchaus hitzköpfig sein. Im Laufe der Jahre sollen beiden Berichten in verschiedenen Bereichen aneinander geraten sein, da sie zum Teil unterschiedliche Ansichten zu beruflichen Themen hatten.
Charles und William in Bezug auf Monarchie einig
Royale Quellen betonen allerdings, dass sie sich in Bezug auf die Zukunft der Monarchie einig sind. "Sehen sich [der König und Wilhelm] jeden Abend zum Abendessen oder sogar jede Woche? Nein. Aber das haben sie noch nie", klärt ein Insider auf. "Sie sprechen jedoch regelmäßig miteinander und sind sich hinsichtlich der Zukunft der Monarchie und des Nutzens, den sie für dieses Land bringen kann, absolut einig."
