Gerücht um Zerwürfnis zwischen Charles und William: Insider gibt Einblicke

Dass König Charles III. und sein jüngerer Sohn Prinz Harry kein gutes Verhältnis zu einander pflegen, ist schon länger bekannt. Doch könnte es auch zwischen dem Monarchen und Thronfolger Prinz William zum Bruch kommen? Seit Harrys letztem Besuch in Großbritannien häufen sich Berichte, wonach dieser einen Keil zwischen William und Charles getrieben haben könnte. So titelte etwa Marie Claire Charles mit Prinz William seien aneinander geraten, weil sich der König "danach sehnt, Harry wieder in die Arme zu schließen." Charles von Harry weniger "irritiert" als von William? Der König und sein entfremdeter Sohn Harry trafen sich vor rund zwei Wochen im Clarence House. Es war das erste Wiedersehen der beiden nach eineinhalb Jahren. Wie unter anderem The Mirror berichtet, wurde Charles gesehen, wie er um 15.45 Uhr (Ortszeit) im Clarence House in London ankam. Harry soll ein wenig später, um 17.20 Uhr (Ortszeit), ebenso dort eingetroffen sein. Die Fotos von Harrys Ankunft sehen Sie hier. Das Clarence House ist seit 2022 der Wohnsitz von Charles.

Das Einzelgespräch soll 55 Minuten gedauert haben und wurde laut Marie Claire von königlichen Quellen als "super positiv", "sehr entspannt" und "sehr emotional" beschrieben. "Es ist kein Geheimnis, dass Charles seinen verlorenen Sohn schrecklich vermisst, der früher immer der lustige, überschwängliche Schlingel war, verglichen mit dem hochmütigeren, eher hannoverschen William", behauptete daraufhin Adels-Expertin Tina Brown in einem Artikel für die New York Times.