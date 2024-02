Prinzessin Kate bekommt nach Rückkehr Unterstützung von altem Bekannten

White bringt Erfahrung für den Job im Palast mit: Von Ende 2020 bis zu ihrem Tod im September 2022 war er für Queen Elizabeth II. als Equerry - also als Ehrenoffizier - im Einsatz. Hello! schreibt, er sei der erste Soldat der Royal Marines gewesen, der dieses Amt innehatte. 2009 habe er in Afghanistan gedient.