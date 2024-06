Prinzessin Dianas Bruder und Ehefrau Karen lassen sich nach 13 Jahren Ehe scheiden

"Es ist unheimlich traurig", so Charles Spencer im Gespräch mit der "Mail on Sunday".

Der Bruder von Prinzessin Diana, Charles Spencer, und seine Frau Karen lassen sich nach 13 Jahren Ehe scheiden.

"Es ist unheimlich traurig", so Spencer im Gespräch mit der britischen Boulevardzeitung Mail on Sunday. "Ich möchte mich nun meinen Kindern und Enkelkindern widmen und wünsche Karen alles Gute für die Zukunft."

Zuletzt sorge Spencer für Aufsehen, weil er öffentlich machte, nach eigenen Angaben als Elfjähriger im Internat von einer Mitarbeiterin sexuell missbraucht worden zu sein. Das ging aus einem Auszug seiner Memoiren "A Very Private School" hervor, der im März in der Mail on Sunday veröffentlicht wurde. Der inzwischen 60 Jahre alte Earl Spencer, wie er in Großbritannien genannt wird, legte darin ausführlich dar, wie er in dem Internat Maidwell Hall geschlagen und Opfer sexueller Übergriffe wurde.

Die Mitarbeiterin habe ausgenutzt, dass er und andere Buben sich verzweifelt nach weiblicher Aufmerksamkeit und Zuwendung gesehnt hätten, so Spencer. Als er fürchtete, sie werde die Schule verlassen, habe er mit selbstverletzendem Verhalten reagiert. Die Schule zeigte sich der BBC zufolge betroffen. Man habe die Behörden eingeschaltet, hieß es demnach in einer Mitteilung. Seit den 70er-Jahren habe sich aber jeder Bereich des Schullebens gewandelt. "Im Zentrum der Veränderungen steht die Sicherheit von Kindern und das Fördern ihres Wohlergehens", zitierte die BBC aus der Mitteilung weiter. Dritte Ehe von Spencer gescheitert Die Mail on Sunday berichtete, dass die Beziehung zwischen Spencer und seiner Ehefrau bereits während der Arbeit an den Memoiren zu Ende gegangen sei. Charles und die Unternehmerin Karen hatten im Juni 2011 auf dem englischen Anwesen Althorp House geheiratet, zwei Monate nachdem sich Charles' Neffe Prinz William und Prinzessin Kate das Jawort gaben. Das Expaar hat eine gemeinsame 12-jährige Tochter namens Charlotte Diana. Karen brachte zwei Töchter aus ihrer früheren Ehe mit dem Hollywood-Produzenten Mark Gordon mit in die Ehe. Charles hat selbst noch vier Kinder mit seiner ersten Frau Victoria Lockwood und zwei Kinder mit seiner zweiten Frau Caroline Freud.

Charles Spencer, der als Journalist arbeitet, ist vor allem für seine scharfe Kritik am Königshaus bei der Trauerfeier für seine Schwester in Erinnerung geblieben. Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris. Sie ist auf dem Gelände des Herrenhauses der Spencers, Althorp House, in der Grafschaft Northamptonshire in Mittelengland begraben.