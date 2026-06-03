Dianas Wunsch nach "tieferer" Bindung zwischen William und Harry in nie gesehenem Brief enthüllt
Dass Prinz Harry und Prinz William schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu einander pflegen sollen, gilt als offenes Geheimnis. Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan haben dem Königshaus 2020 den Rücken gekehrt. Der Herzog von Sussex hat seitdem eine Reihe an Vorwürfen gehen die royale Familie erhoben.
Für Prinzessin Diana wäre diese Entwicklung wohl tragisch gewesen, wie ein bisher ungesehener Brief der verstorbenen ehemaligen Princess of Wales enthüllt.
Brief an Fan von Diana versteigert
Im November 1995 verfasste die zweifache Mutter einen zweiseitigen, bisher unveröffentlichten Brief an einen Fan namens Michael Barratt. Dieser hatte ihr zuvor nach ihrem aufsehenerregenden BBC-Panorama-Interview Mut zugesprochen.
In dem Brief an den Fan schrieb Diana, "wie berührt sie von dem Inhalt und seinen tiefgründigen Worten ist und wie sehr sie sich mit seinen Gedanken zur Selbsterkenntnis und zum Weiterleben identifizieren kann", so das Auktionshaus Reeman Dansie, wo die Memorabile derzeit versteigert wird.
Harrys und Williams Mutter schrieb, sie hoffe, ihr Interview werde anderen Frauen in ähnlichen Situationen helfen. Diana verriet Barratt außerdem, sie freue sich auf die Zukunft und wolle "William und Harry die Bedeutung tiefergehender Kommunikation vermitteln".
Sie schloss den Brief mit einem Dank an Barratt und den Worten: "Mit besten Grüßen, Ihre Diana."
"Zu dritt in dieser Ehe"
Das zur besten Sendezeit ausgestrahlte Exklusivgespräch von Prinzessin Diana mit der BBC hatte 1995 rund 23 Millionen Menschen in Großbritannien vor die Fernseher gelockt. Die damals bereits von Prinz Charles getrennte, aber noch nicht geschiedene Prinzessin beschrieb, wie sie sich vom Königshaus alleine gelassen und sabotiert fühlte, und legte die Affäre ihres Mannes mit seiner heutigen Ehefrau Camilla Parker Bowles offen. "Wir waren zu dritt in dieser Ehe", sagte Diana in die Kamera.
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