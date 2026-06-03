Dianas Wunsch nach "tieferer" Bindung zwischen William und Harry in nie gesehenem Brief enthüllt

Dass Prinz Harry und Prinz William schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu einander pflegen sollen, gilt als offenes Geheimnis. Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan haben dem Königshaus 2020 den Rücken gekehrt. Der Herzog von Sussex hat seitdem eine Reihe an Vorwürfen gehen die royale Familie erhoben.

Für Prinzessin Diana wäre diese Entwicklung wohl tragisch gewesen, wie ein bisher ungesehener Brief der verstorbenen ehemaligen Princess of Wales enthüllt.

Brief an Fan von Diana versteigert

Im November 1995 verfasste die zweifache Mutter einen zweiseitigen, bisher unveröffentlichten Brief an einen Fan namens Michael Barratt. Dieser hatte ihr zuvor nach ihrem aufsehenerregenden BBC-Panorama-Interview Mut zugesprochen.

In dem Brief an den Fan schrieb Diana, "wie berührt sie von dem Inhalt und seinen tiefgründigen Worten ist und wie sehr sie sich mit seinen Gedanken zur Selbsterkenntnis und zum Weiterleben identifizieren kann", so das Auktionshaus Reeman Dansie, wo die Memorabile derzeit versteigert wird.