Prinzessin Annes goldene Regel, die sie für ihre 6 Enkelkinder bricht

Prinzessin Anne ist nicht nur für ihren trockenen Humor, sondern auch für ihre pflichtbewusste und disziplinierte Art bekannt. Laut Ingrid Seward, Chefredakteurin des Majesty Magazine, hat die Princess Royal aber auch eine weiche Seite. Prinzessin Anne: Was sie bei ihren Enkelkindern anders macht Diese trete vor allem in ihrem im Umgang mit ihren Enkelkindern ans Licht. Über Annes vielschichtiges Wesen sagte Seward gegenüber Hello!: "Anne hat eine sehr maskuline Ausstrahlung, aber definitiv auch eine weiche Seite, genau wie Prinz Philip, und sie ist sehr stolz auf [ihre Kinder] Peter und Zara." "Sie hat sich immer geweigert, sich beim Küssen von Babys in der Öffentlichkeit fotografieren zu lassen, aber bei ihren eigenen Enkelkindern ist sie anders und sie liebt sie offensichtlich über alles", erzählte die Adelsexpertin.

Auch wenn Anne geflissentlich ihren Aufgaben im Zeichen der Krone nachgeht und für ihren vollen Terminkalender bekannt ist, kümmert sie sich auch engagiert um ihre Enkerl. Die Körpersprache-Expertin Judi James erklärte einmal gegenüber Express über den Umgang der Tochter von Queen Elizabeth II. mit ihren Enkeln: "Annes Mimik könnte manchmal den Eindruck erwecken, dass sie eine ziemlich strenge Oma sein kann. Aber es ist auch klar, dass ihre spielerische Seite bei den kleinen Kindern zum Vorschein kommt." Anne hat sechs Enkel, darunter auch Peter Phillips' Stieftochter Georgina. Ihre Tochter Zara Tindall hat mit Ehemann Mike Tindall drei gemeinsame Kinder. Sohn Peter Phillips und seine Ex-Frau Autumn Kelly haben zwei gemeinsame Töchter. Am 6. Juni heiratete Phillips Harriet Sperling, die Georgina aus ihrer vorherigen Ehe mit dem Fitnesstrainer Antonio St. John Sperling in die Ehe mitgebracht hat.