Prinz William tritt mit Kommentar über Kate ins Fettnäpfchen

William besuchte am Donnerstag die "OnSide Youth Zone" für junge Leute in White City, West-London. Dabei scherzte der Prince of Wales, dass seine Frau Kate die Künstlerin in der Familie sei - nur drei Tage, nachdem diese sich für die Bearbeitung ihres Muttertagsfotos öffentlich entschuldigt hatte, da es von internationalen Nachrichtenagenturen wegen Manipulationsverdachts zurückgezogen worden war.