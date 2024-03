Prinz William "zu eingespannt": Prinzessin Anne "die Einzige, die die Royals retten kann"

Mut bewies sie nicht nur beim Reiten, sondern auch bei einer versuchten Entführung. Ein Mann bedrohte 1974 die Prinzessin, die in einem Auto saß, mit einer Pistole und sagte: "Ich will, dass Sie mich ein bis zwei Tage begleiten, denn ich will zwei Millionen Pfund. Steigen Sie aus?" Anne, bekannt für starke Nerven und klare Worte, erwiderte spöttisch: "Aber sicher! Und ich habe auch keine zwei Millionen." Nach einem Wortwechsel sprang sie auf der anderen Seite aus dem Auto; ein Polizist überwältige den Täter.

Doch von allen hat Anne wohl die größte Willensstärke und geht ihren eigenen Weg. Selbst ihre Reitsport-Karriere sei ein Mittel gewesen, schon früh Abstand zum royalen Rummel zu gewinnen, berichtete sie einmal. "Es war für mich sicher ein Weg, zu zeigen, dass man etwas hatte, was nicht von der Familie abhing." Sie heimste etliche Erfolge ein. 1971 wurde sie Europameisterin im Military-Reiten, der gefährlichsten Spielart des Pferdesports. 1976 nahm sie sogar an den Olympischen Spielen im kanadischen Montreal teil, stürzte allerdings.

Der Krebs sei bei ihr nach einer größeren Bauch-OP im Jänner Krebs festgestellt worden, so die Prinzessin. Sie habe inzwischen mit einer vorbeugenden Chemotherapie begonnen. Kate bat darum, ihre Privatsphäre und die ihrer Familie zu respektieren. Gleichzeitig machte sie anderen Krebspatienten Mut, nicht die Hoffnung zu verlieren. "An alle, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, in welcher Form auch immer, verlieren Sie bitte nicht den Glauben oder die Hoffnung. Sie sind nicht allein", sagte sie.

Paul Burrell, der ehemalige Butler von Prinzessin Diana, ist überzeugt, dass Anne weiterhin eine Schlüsselfigur in der Familie sein wird. "Ich glaube, die einzige Person, die die Monarchie retten kann, ist Prinzessin Anne", wird Burrell unter anderem von der New York Post zitiert. "William ist zu sehr mit seiner Familie eingespannt", glaubt der frühere Vertraute von Diana. Anne sei "ein Arbeitstier. Sie ist stoisch, sie ist zuverlässig, sie hat alles, was die königliche Familie braucht, und sie ist die Tochter ihres Vaters", sagte er über Anne. "Seine Arbeitsmoral war die gleiche."

Anne habe oft bewiesen, was sie kann: "Sie kann in jeder Krise die Stellung halten, und im Moment nimmt ihre Arbeitsbelastung zu, was ihr nichts ausmacht. Sie macht einfach weiter wie immer", so Burrell.

Anne und die Liebe: Ein holpriger Ritt

In der Liebe gab es Hochs und Tiefs. Anne heiratete 1973 ihren Reiterkollegen Mark Phillips. Vier Jahre später kam Sohn Peter zur Welt. 1981 folgte Zara, die im Reiten noch erfolgreicher wurde als die Mutter. Beide Kinder tragen keinen Adelstitel. Später gab es hässliche Gerüchte über Ehebruch - zuerst von Phillips Seite, dann auch von Annes. 1992 wurde das Paar geschieden. Kurz darauf heiratete die Prinzessin den fünf Jahre jüngeren Bürgerlichen Timothy Laurence. Es war die erste Wiederheirat eines geschiedenen britischen Royals seit mehr als 450 Jahren.

Anne wirkt alles andere als müde. Im Jänner besuchte sie Sri Lanka. Sie habe beim Aussteigen aus dem Flugzeug einige ihrer Taschen selbst getragen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Ehemann Timothy Laurence begleitete sie auf der dreitägigen Reise, bei der sie unter anderem Präsident Ranil Wickremesinghe trat.

Mit der Reise im Auftrag des britischen Außenministeriums sollte die Beziehung beider Staaten gewürdigt werden. Der Inselstaat Sri Lanka war früher eine britische Kolonie und wurde 1948 unabhängig. 1972 wurde das Land südlich von Indien zur Republik und änderte seinen Namen von Ceylon zu Sri Lanka. Trotz der Kolonialgeschichte sind die britischen Royals auf Sri Lanka beliebt. Fotos zeigten Anne am Flughafen mit verspiegelter Sonnenbrille.