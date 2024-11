Prinz William enthüllt Versprechen, dass er Tochter Charlotte gab

Prinz William hat bei seinem Besuch in Südafrika vergangene Woche ein besonderes Erinnerungsstück an Zuhause getragen. Der britische Thronfolger hatte ein Freundschaftsarmbändchen mit dem Schriftzug "Papa" am Handgelenk. Seine Tochter Prinzessin Charlotte habe es gemacht, vermeldeten britische Medien.

Auf die Frage nach der Bedeutung des Armbands sagte William dem Newsportal Express.co.uk zufolge, es sei ein Überbleibsel von einer gemeinsamen Unternehmung in diesem Jahr. "Dies ist ein Relikt, wenn Sie so wollen, von einem Taylor-Swift -Konzert, für das meine Tochter ein Armband entwerfen wollte. Sie hat es mir gegeben, als ich wegfuhr. Also habe ich versprochen, es zu tragen und zu versuchen, es nicht zu verlieren, solange ich hier bin."

Den Royals ist die Freude daran deutlich anzusehen. Die Kinder strahlen. William wirkt mit rotem Kopf und verlegenem Lächeln sogar etwas schüchtern - ein Gefühl, das beim Prince of Wales wohl nur selten aufkommen dürfte. Dazu hieß es in dem Post: "Danke Taylor Swift für einen großartigen Abend!" Videos in sozialem Medien hatten zuvor angeblich einen wild tanzenden William zu Swifts Song "Shake It Off" im Promi-Bereich des Wembley-Stadions gezeigt. Der Palast wollte aber nicht bestätigen, ob es sich dabei tatsächlich um den Thronfolger handelte.