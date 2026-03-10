Stimmung in Kirche am Tiefpunkt: Lippenleserin über Streit zwischen William, Charles und Anne

Am Montag versammelten sich die britischen Royals in der Westminster Abbey, um gemeinsam den Commonwealth-Gottesdienst zu feiern. Dabei kam es zwischen Prinz William und seiner Tante Anne zu einem Wortwechsel, den man durchaus als angespannt bezeichnen könnte. Thema dürfte wohl der in Ungnade gefallene Ex-Prinz Andrew gewesen sein. Angespanntes Gespräch zwischen William und Anne Für König Charles III., Königin Camilla, William und Kate war die Messe in der Westminster Abbey die bisher größte Versammlung hochrangiger Mitglieder der Königsfamilie seit der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor.

In einem aufschlussreichen Moment dürfte William seiner Tante Anne die Gefühle, die er gegenüber seinem Onkel und ihrem Bruder hegt, offenbart haben. Lippenleserin Nicola Hickling behauptet gegenüber der britischen Boulevardzeitung Daily Mail, der Thronfolger habe Prinzessin Anne mitgeteilt: "Ehrlich gesagt, ich habe es satt, seinen Namen zu hören." In einem Video, das von der Daily Mail veröffentlicht wurde und das die beiden in der Kirche zeigt, macht William während des Gesprächs einen recht genervten Eindruck (zu sehen hier). Wenig später wirkt er nachdenklich und besorgt, während er sich mit einer Hand über das Kinn streicht. Anne macht nach dem Gespräch ebenfalls den Eindruck, als wäre ihr unbehaglich zumute.

Der Lippenleserin zufolge sei unklar, was Anne gesagt hat, das Williams Reaktion ausgelöst haben könnte, da die Schwester des Königs mit dem Rücken zur Kamera stand. Während des kurzen und zurückhaltenden Gesprächs sagte William aber angeblich auch: "Darüber lässt sich streiten." Auf wen genau sich der Prinz mit seinen Bemerkungen bezog, konnte Nicola Hickling nicht herausfinden. Es wird jedoch angenommen, das Thema war wahrscheinlich Andrew, der vor zwei Wochen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch zwischenzeitlich festgenommen wurde.