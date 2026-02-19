Ex-Prinz Andrew in Epstein-Affäre festgenommen

Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat die britische Polizei laut Medien den früheren Prinzen Andrew festgenommen. Dem Bruder von König Charles III. werde "Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen" vorgeworfen, wurde am Donnerstag berichtet. Straftatbestand des "misconduct in public office" Eine offizielle Bestätigung der Polizei oder des Buckingham-Palastes lag zunächst nicht vor. Der Straftatbestand des "misconduct in public office" bezieht sich im britischen Recht auf Amtsträger, die ihre öffentliche Stellung vorsätzlich missbrauchen oder vernachlässigen. Andrew Mountbatten-Windsor war durch die jüngste Veröffentlichung neuer Epstein-Akten noch stärker unter Druck geraten. Heute wird er 66 Jahre alt.

Die für Windsor zuständige Polizeibehörde hatte im Februar mitgeteilt, sie prüfe Vorwürfe, wonach Andrew in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein weitergeleitet haben könnte. Britische Medien hatten in den Epstein-Akten E-Mails entdeckt, die nahelegen, dass Andrew etwa Berichte offizieller Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur an den Sexualstraftäter weiterleitete. Ob sich Andrew damit selbst strafbar gemacht haben könnte, war zunächst unklar.

Andrew hat wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Epstein alle Ehren, militärische Ränge und Titel verloren. Epstein-Opfer Virginia Giuffre hatte Andrew vorgeworfen, sie mehrmals missbraucht zu haben, darunter auch, als sie noch minderjährig war. Er stritt alle Vorwürfe stets ab, doch eine Zivilklage Giuffres endete im Vergleich. Zuletzt wurde ihm von Charles sogar der durch Geburt erworbene Titel "Prinz" aberkannt. Er heißt nun nur noch Andrew Mountbatten-Windsor. Außerdem musste er aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.

