Prinz William am Strand: Was bei Kates neuem Foto erst auf den 2. Blick auffällt

Die britische Körperspracheexpertin Judi James analysierte den Schnappschuss. Das Bild strahle etwa unfassbar viel "Freude und Freiheit" aus, sagte James der Zeitung The Sun. Außerdem sei Kate präsent, obwohl sie hinter der Kamera stehe. "Sie lachen Kate an und sie lacht zurück - das spüren wir, auch wenn wir sie nicht sehen können", so James. "Unvorstellbar, dass sie nicht auch Spaß hat. Das sendet eine beruhigende Botschaft an all ihre vielen Fans." Die Kinder seien mit Freude bei der Sache, das größte "Kind" scheint aber William zu sein, meint James. "Wir können sehen, wie er seine Beinmuskeln anspannt, um so hoch wie möglich zu kommen." Außerdem falle auf, dass er "direkt in die Kamera, zu seiner Frau, schaut, um sie zum Lachen zu bringen". Der Sprung signalisiere zudem einen "Ausbruch extremer Freude, dass man das Glück nicht mehr zurückhalten kann". "Wir springen im Alltag sehr selten spontan. Aber wenn, weil etwas wirklich Geniales passiert ist", so James.