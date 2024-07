Prinz Louis' Abwesenheit ist Teil von Kates "sorgfältigem" Plan

Louis' Geschwister George und Charlotte haben sich im Gegensatz zu ihm jüngst an der Seite ihrer Eltern bei großen Sport-Events gezeigt.

Nach monatelanger Krebsbehandlung hat sich Prinzessin Kate vor einer Woche ein zweites Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Als sie am vergangenen Sonntag beim Tennisturnier in Wimbledon auf die Tribüne kam, standen Menschen auf und jubelten.

Sie hatte ihre Tochter Prinzessin Charlotte und ihre Schwester Pippa dabei. Die Bilder machen Hoffnung. Kate ist Schirmherrin des Ausrichters, des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs, und war schon oft in Wimbledon.

Sie kann selbst Tennis spielen und stand vor einem Jahr noch mit Tennislegende Roger Federer auf dem Platz.

© REUTERS/Paul Childs Kate und Tochter Charlotte in Wimbledon

Kates Mann Prinz William war in Wimbledon nicht dabei, sondern reiste mit Sohn Prinz George nach Deutschland zum Finale der Fußball-EM. William ist Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association). Er gilt als glühender Anhänger des Birminghamer Premier-League-Clubs Aston Villa. Georges und Charlottes jüngerer Bruder Louis blieb bei beiden Top-Events zu Hause.

© REUTERS/Lee Smith William und Sohn George beim Fußball-EM-Finale in Berlin

Louis' "Zeit wird noch kommen" Die Adelsexpertin und Journalistin Lizzie Robinson erklärte im Gespräch mit dem Royal-Kommentator der britischen Zeitung Mirror, Russell Myers, dass William und Kate ihren Kindern eine "sanfte Einführung" in das öffentliche Leben ermögliche. "Sie haben wirklich sorgfältig darauf geachtet, wie sie es machen und zu welchen Veranstaltungen sie sie mitnehmen. Sie wiegen bei jedem Event von Fall zu Fall ab. Und die Tatsache, dass Louis nicht mitgenommen wurde, deutet auch darauf hin, dass sie schauen, was sie zu welchem Zeitpunkt für jedes Kind für richtig halten. Seine Zeit wird also kommen."

Lange zog sich die Schwiegertochter von König Charles III. aus der Öffentlichkeit zurück. Vor vier Wochen zeigt sie sich erstmals wieder bei der "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren des Königs in London, an der auch Prinz Louis, der für seine Grimassen bekannt ist, teilnahm. Er zeigte sich guter Laune und tanzte zwischendurch zur Marschmusik.