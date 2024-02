Das Ehepaar wird am 14. Februar seinen ersten großen öffentlichen Auftritt absolvieren, seit Harry vergangene Woche aus Großbritannien zurückgekehrt ist, um König Charles zu besuchen, nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert worden war.

Das Herzogpaar von Sussex wird Berichten zufolge diese Woche im kanadischen Vancouver an einer Veranstaltung zu den von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games teilnehmen.

Meghan deutete letztes Jahr an, dass sie und Harry ihre Kinder zu den kommenden Spielen nach Kanada mitbringen würden, da sie bis dahin alt genug seien, um das Sportereignis zu schätzen.

Es wurde bisher aber noch nicht bestätigt, was das königliche Paar am Valentinstag tun wird. Wie das britische Nachrichtenportal express.co.uk annimmt, werden Meghan und Harry aber wahrscheinlich die Ereignisse bei der Auftaktveranstaltung der Invictus Games genießen.

Während ihres dreitägigen Besuchs in Kanada werden Harry und Meghan laut dem Magazin People mit Vertretern der teilnehmenden Nationen zusammentreffen.

Die nächsten Invictus Games finden im Februar 2025 in Vancouver und Whistler statt, wobei Wintersport erstmals im Mittelpunkt steht. Die Invictus Games wurden 2014 von Harry, der selbst eine Zeit lang beim Militär diente, ins Leben gerufen. An dem Sportereignis nehmen Kriegsveteranen teil, die Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Psyche erlitten haben.