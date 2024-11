"Er sieht gut aus": Prinz Harrys neue kalifornische Morgenroutine

Prinz Harry hat eine bemerkenswerte Wandlung hinter sich: In jungen Jahren galt der Bruder von Thronfolger Prinz William als unberechenbarer Partylöwe, der es liebt, mit seinen Freunden nächtelang um die Häuser zu ziehen – und der, laut eigenen Aussagen in der Autobiografie "Reserve", auch Drogen nicht abgeneigt war.

Spaziergehen mit dem Hund, Radfahren oder Meditation

Genauer gesagt leben Harry und seine Familie im Luxusort Montecito, in der Nähe von Los Angeles und in unmittelbarer Entfernung des malerischen Butterfly Beach an der Pazifik-Künste.

Genau dort startet Harry laut Hello! in den Tag. Täglich nimmt er sich morgens 45 Minuten nur für sich Zeit, um Kräfte zu sammeln und sich auf die alltäglichen Herausforderungen vorzubereiten. Seine Morgenroutine besteht aus Training, einem Spaziergang mit dem Hund, einem Ausflug oder aus Meditation, zitiert das Magazin den Prinzen. Ein gesundes Frühstück sei natürlich auch wichtig, um gesund in den Tag zu starten. Dabei setzt er auch auf hochwertige Nahrungsmittel, unterstützt wird er dabei von Gabriela Peacock, Ernährungsberaterin der königlichen Familie sowie von zahlreichen Hollywood-Stars.

Entscheidet sich Harry für Sport am Strand, ist er dabei nicht alleine, sondern wird von seinem geliebten Hund Pula begleitet. "Wenn man ihn hier sieht, geht er normalerweise mit seinem Labrador am Strand spazieren oder fährt mit dem Fahrrad, gefolgt von seinem Sicherheitsdienst in einem Range Rover", so eine Quelle gegenüber Daily Telegraph.