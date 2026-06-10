Prinz Harry: Warum er jetzt als "Anführer" geehrt wird

Ehre für Prinz Harry: Der 41-Jährige hat es auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen im Bereich Sport des renommierten Time-Magazins geschafft, die dieses Jahr das erste Mal veröffentlicht wurde. Die Liste würdigt Persönlichkeiten, die die globale Sportlandschaft maßgeblich prägen und positiv beeinflussen. Der Herzog von Sussex wird dabei als "Leader", also als "Anführer", geführt. Der Grund, warum es Harry auf die Liste geschafft hat, sind natürlich die von ihm 2014 ins Leben gerufenen Invictus Games. Die Sportveranstaltung für verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten ist Harrys Herzensprojekt. Er selbst diente als Soldat in Afghanistan.

Sport war für Harry immer schon Seelenfutter "Was wir mit Invictus über die Jahre erreicht haben, ist, den Menschen nicht nur ihren Sinn und Zweck zurückzugeben, sondern auch ihre Identität", wird der Herzog von Times zitiert. Das Magazin selbst beschreibt die Motivation Harrys folgendermaßen: "Die Invictus Games verbinden Harrys Leidenschaft für den Sport – in seiner Jugend spielte er Rugby, Fußball, Cricket und Polo – mit seinem Wunsch, Veteranen etwas zurückzugeben." Nicht nur seine Zeit als Soldat in Afghanistan, sondern auch seine frühe Liebe zu Sport haben Harry zur Gründung der Invictus Games bewogen. Während der Schulzeit war Sport für ihn nicht nur ein körperlicher Ausgleich, sondern vielmehr Seelenfutter: "Der Sport hat mich aufgerichtet", so Harry laut der Times. "Ich gehörte zu den Kindern in der Schule, denen der Unterricht keinen Spaß machte. Ohne den Sportplatz und das umfangreiche Sportangebot hätte ich die Schule niemals durchgehalten.“