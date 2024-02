Prinz Harry bereit, zu royalen Pflichten zurückzukehren

2020 sind Prinz Harry und Herzogin Meghan aus der ersten Reihe der Royals zurückgetreten und sind in die USA gezogen. Mittlerweile wäre der Herzog von Sussex aber angeblich bereit, seine Verpflichtungen als ranghoher Royal wieder offiziell wahrzunehmen. Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber Page Six.

Die Vorwürfe gegen die Royal Family, mit denen Harry in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hatte, scheinen inzwischen der Vergangenheit anzugehören. Der 39-Jährige, der auf Platz fünf der Thronfolge steht, betonte diese Woche im Gespräch mit "Good Morning America" am Freitag: "Ich liebe meine Familie"

Auch eine Rückkehr zu seinen königlichen Pflichten scheint nicht ausgeschlossen.

Eine dem Herzog von Sussex nahestehende Quelle behauptet nun gegenüber Page Six: "Es fällt mir schwer zu glauben, dass Harry Nein sagen würde, wenn sein Vater ihn um Hilfe bittet. Ich glaube, er würde es versuchen."

Aber gleichzeitig fügte die Quelle hinzu: "Ich glaube aber nicht, dass Harry das von sich aus verlangen würde."

Prinz Harry schlägt versöhnlichen Ton an

Harry hatte in seinem Interview im US-Fernsehen betont, dankbar für die Tatsache sein, dass er in ein Flugzeug habe steigen und Zeit mit seinem Vater habe verbringen können. Medienberichten zufolge sollen sich die beiden etwas mehr als eine halbe Stunde gesehen haben. Am folgenden Tag flog der 39-jährige Prinz wieder zurück. Das Verhältnis zwischen Harry und den Royals gilt als zerrüttet.