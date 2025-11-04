Horder: Beseitigung von Andrews und Fergies "Dreck" aus Royal Lodge könnte Monate dauern
Zusammenfassung
- Andrew und Fergie müssen wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein und dem Verlust ihrer royalen Titel die Royal Lodge räumen.
- Der Auszug könnte Wochen bis Monate dauern, da das Anwesen überfüllt ist und viele ungeöffnete Pakete sowie persönliche Gegenstände enthält.
- Andrew fiel in der Vergangenheit durch exzentrische Gewohnheiten wie eine große Teddybär-Sammlung auf.
Andrew Mountbatten-Windsor und seine Ex-Frau Sarah Ferguson haben einen Tiefpunkt in ihre Lebenslauf erreicht. Sie haben ihre royalen Titel verloren und müssen aus der Royal Lodge in Windsor ausziehen. Grund dafür ist ihre frühere Verbindung zu dem verstorbenen, verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein.
Im Royal Lodge schon seit einiger Zeit Schimmel?
Bereits im Sommer des vergangenen Jahres wurde berichtet, das Ex-Paar würde in dem 30-Zimmer-Anwesen nicht gerade unter wohnlichen Bedingungen leben. "Es ist weniger Personal vor Ort und einfache Hausarbeiten wie das Öffnen von Fenstern und das Einlassen von etwas Luft werden selten erledigt", erzählte damals ein Insider gegenüber express.uk.co. "Wie alle Häuser aus dieser Epoche braucht die Royal Lodge eine Belüftung. Das verschlimmert nur die Feuchtigkeit und verursacht Schimmel", hieß es weiter.
Der Umzug des ehemaligen Herzog von York und seiner Ex-Frau in neue Unterkünfte könnte zudem viel Zeit in Anspruch nehmen. Denn angeblich sollen die beiden im Laufe ihrer Zeit, in der sie die Royal Lodge bewohnt haben, allerhand persönliche Gegenstände angehäuft haben.
Während sich die königliche Familie angeblich wünscht, dass Fergie und Andrew so bald wie möglich ihre sieben Sachen packen, behauptet ein Insider gegenüber der Daily Mail, dass ein Umzug "Wochen, wenn nicht Monate" dauern wird.
"Wird Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis ihr ganzer Dreck weg ist"
Es müssten sehr viele Dinge transportiert werden, darunter auch "Kisten" mit ungeöffneten Amazon-Paketen.
"Die Amazon-Lieferungen, die in der Royal Lodge ankommen, sind unglaublich. Es gibt Zimmer voller Pakete, die noch nicht einmal geöffnet wurden", behauptet eine namentlich nicht genannte Quelle. "Es wird Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis ihr ganzer Dreck weg ist", so der Insider weiter.
Das frühere Ehe-Paar hatte mit seinem exzentrischen Lebenswandel immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.
Über Andrew wurde in der Vergangenheit auch berichtet, dass er einen Teddybär-Tick habe. Er soll in der Vergangenheit eine Sammlung an Teddybären besessen haben, die er jeden Morgen auf seinem Bett nach einer bestimmten Reihenfolge arrangieren ließ. Wenn die Stofftiere nicht richtig angeordnet waren, soll er wütend geworden sein und Mitarbeiter angeschrien haben."Sobald ich den Job bekam, erzählte man mir von den Teddys und es wurde mir eingetrichtert, wie er sie haben wollte", erzählte Charlotte Briggs, die 1996 anfing, im Buckingham-Palast zu arbeiten. "Ich hatte sogar einen Tag Training. Es musste alles stimmen. Es war so eigenartig."
Wie Briggs der Sun verriet, soll der ehemalige Duke of York 72 Teddys in seinem Schlafzimmer gehabt haben.
