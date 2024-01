Palastinsider: Prinzessin Kates OP "klingt ernst", aber "sie wird sich erholen"

Prinzessin Kate wird einmal Königin sein, wenn Ehemann William seinem Vater auf dem Thron nachfolgt. Schon jetzt wird sie mehr denn je gebraucht, um Termine zu besetzen. Nun muss sich von einer Bauchoperation erholen und fällt mehrere Monate aus. Nach dem Klinikaufenthalt wird sie sich zuhause weiter schonen. Kates Diagnose bleibt privat. Aus Palastkreisen hieß es lediglich, es sei keine Krebserkrankung.

Palast-Insider: Kate ist in guten Händen

"Es hört sich ernst an in Anbtracht der Dauer der Erholungszeit. Aber sie ist in guten Händen und wird zu Hause viel Pflege und Unterstützung bekommen. Sie ist eine fitte junge Frau", berichtet eine dem Königshaus nahestehende Quelle dem US-People-Magazin. "Ich bin sicher, dass sie sich wieder erholen wird."

