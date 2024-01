OPs von Charles und Kate geben Grund zur Sorge um Monarchie: "Nur vier sind unter 70"

Prinzessin Kate muss nach einer Operation am Bauch einige Zeit im Krankenhaus verbringen und kann mehrere Wochen keine Termine wahrnehmen, verkündete der Palast am Mittwoch. Sie werde wohl bis nach Ostern ausfallen. Doch auch König Charles II. setzt aus gesundheitlichen Gründen aus. Der britische König musste ebenfalls ins Krankenhaus. "Wie Tausende andere Männer jedes Jahr hat sich der König wegen einer vergrößerten Prostata behandeln lassen", hieß es in einer Mittelung am Mittwoch.

Die Bekanntgabe der beiden Operationen sorgte sowohl in den sozialen Medien als auch in der Boulevardpresse für Spekulationen. Einem Adels-Experten zufolge könnten die Eingriffe von Charles und Catherine zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt stattfinden.

