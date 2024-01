Nach OP: Palast versucht, Besorgnis um Prinzessin Kates Zustand zu minimieren

Details etwa zur Art der Operation nannte der Palast zunächst nicht. Die Schwiegertochter von König Charles III. hoffe, dass die Öffentlichkeit ihren Wunsch nach Privatsphäre für sich und ihre drei Kinder respektiere. "Der Kensington-Palast wird deshalb nur dann über die Fortschritte Ihrer Königlichen Hoheit berichten, wenn wichtige neue Informationen vorliegen", hieß es weiter. Kate entschuldige sich bei allen, die von Terminabsagen betroffen seien.

William setzt aus, um sich um Kate zu kümmern

Laut dem Adels-Experten Chris Ship soll Prinz William ebenfalls "eine Reihe von öffentlichen Auftritten abgesagt, um sich um die Prinzessin und ihre drei Kinder zu kümmern. Er wird auch seine öffentlichen Pflichten während ihrer Genesung reduzieren."

Neue Details zu Kates Zustand: "Nicht krebsartig"

In den sozialen Medien hatte die vage Information über Catherines OP einen Sturm an Spekulationen ausgelöst. Seitdem haben sich königliche Korrespondenten zu der Situation geäußert und betont, dass Kate nicht - wie unter anderem angenommen - an einer Krebserkrankung leide.

Adels-Expertin Rebecca English behauptet auf ihrem X-Account, dass diese Information vom Palast verifiziert worden sei.