Oprah kompromittiert Meghan und Harry mit privater Anekdote

Talkshow-Ikone Oprah Winfrey hatte 2021 die Ehre, das erste Interview mit Prinz Harry und Herzogin Meghan zu führen, nachdem die beiden dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt hatten. Das Gespräch vor laufenden Kameras schlug damals hohe Wellen. Jetzt erlaubte sich Oprah im Podcast "Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa" einen kleinen Scherz auf Kosten der Sussexes, wie Harry und Meghan aufgrund ihrer Titel auch genannt werden - und plauderte über eine private Begebenheit mit den beiden aus dem Nähkästchen.

Oprah macht sich über Sussex-Nachnamen lustig

Die TV-Ikone, die in Harrys und Meghans Nachbarschaft im kalifornischen Ort Montecito lebt, wurde bei ihrem Auftritt in Ripas Podcast gefragt, ob sie sich über Küken als Geschenk freuen würde. Oprah antwortete mit "nein" und fügte hinzu: "Ich würde sie direkt zu den Sussexes bringen" - wobei sie den Namen falsch aussprach, indem sie am Ende lachend zusätzliche "xesssses" anhängte, als wäre er ein Zungenbrecher.