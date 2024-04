Norwegischer König Harald nimmt nach Herzschrittmacher-OP royale Arbeit wieder auf

Der norwegische König Harald V. (87) hat seine royalen Pflichten nach einem fast zweimonatigen krankheitsbedingten Ausfall wieder aufgenommen. Das ging aus dem offiziellen Programm des norwegischen Hofes am Montag hervor. Demnach wollte der König an seinem ersten Arbeitstag drei hochrangige Mitglieder der norwegischen Streitkräfte zu Audienzen in seinem Schloss in Oslo empfangen.