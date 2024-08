Niederländische Prinzessin Alexia wird im Ausland studieren

Die niederländische Prinzessin Alexia (19) wird nach dem Sommer zum Studium nach London ziehen. Sie wird am dortigen University College Sozialwissenschaften studieren, wie der Hof in Den Haag mitteilte. Alexia ist die zweite Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53). Sie hatte im vergangenen Jahr ihre Matura in Wales gemacht und dann eine Auszeit genommen.

Ihre ältere Schwester, Kronprinzessin Amalia (20), studiert wieder in Amsterdam. Sie hatte das vergangene Studienjahr aus Sicherheitsgründen in Madrid gewohnt und dort studiert. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Kriminelle die Prinzessin im Visier hatten. Die jüngste Oranje-Prinzessin, Ariana (17), hat den Palast in Den Haag auch schon verlassen. Sie besucht ein Internat in Italien.