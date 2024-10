Nicht Zara Tindall: Welcher Royal "die nächste Prinzessin Anne" werden könnte

Der Titel wird normalerweise an die älteste Tochter des Monarchen verliehen. Unwahrscheinlich also, dass Annes eigene Tochter Zara Tindall ihn einmal tragen wird. Laut Express.co.uk gebe es aber auch keine Garantie für Charlotte, da der Titel normalerweise verliehen - und eben nicht vererbt wird. Prinzessin Anne erhielt ihn demnach im 1987. Zu diesem Zeitpunkt war sie 36 Jahre alt. Es darf auch immer nur eine lebende Frau "Princess Royal" sein.

Die neunjährige Charlotte ist nach ihrem Vater William und ihrem Bruder George die Dritte in der Thronfolge. Anne feierte am 15. August ihren 74. Geburtstag. Wie ihre Mutter, die verstorbene Queen Elizabeth II. gilt Anne als große Pferdeliebhaberin. In der Disziplin Vielseitigkeitsreiten nahm sie 1976 sogar an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Als Präsidentin der British Olympic Association und Mitglied des Olympischen Komitees war sie auch bei den diesjährigen Spielen in Paris zu sehen.

Auch in Sachen Pflichtbewusstsein hat Anne einiges mit ihrer Mutter gemeinsam. Sie gilt als äußerst fleißig. Ihre Bedeutung innerhalb der Royal Family nahm vor allem in den vergangenen fünf Jahren deutlich zu. Hintergrund sind neben dem Tod ihrer Eltern das freiwillige Ausscheiden Prinz Harrys und Herzogin Meghans aus dem engeren Kreis der Königsfamilie sowie ihres Bruders Andrew, der wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal in Verruf geriet.