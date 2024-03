Neues Foto von William und Kate - Royal-Fans wittern weiteren Betrug

Die Prinzessin von Wales wurde am Montag zusammen mit Prinz William beim Verlassen von Schloss Windsor gesichtet – nur wenige Stunden nachdem sie sich für die digitale Bearbeitung eines am Muttertag veröffentlichten Familienporträts entschuldigt hatte.

Es war das zweite Mal seit ihrer Bauchoperation im Jänner, dass Prinzessin Catheirne auf dem Anwesen von Windsor gesehen wurde - nachdem sie sich bereits einmal am Beifahrersitz eines Wagens gezeigt hatte, der von ihrer Mutter Carole Middledon gelenkt wurde.

Nachdem der Palast am Sonntag ein Muttertagsfoto von Catherine veröffentlicht hatten und dieses wegen Manipulationsverdachts von mehreren Nachrichtenagenturen zurückgezogen worden war, scheinen William und Kate mehr denn je unter Beobachtung zu stehen. Während die britische Presse mehr Transparenz von dem künftigen Königspaar fordert, haben Royal-Fans die jüngsten Aufnahmen von William und Kate genau unter die Lupe genommen - und stellen auch hier eine Ungereimtheit fest.

Aufmerksame Fans haben möglicherweise einen weiteren Photoshop-Fauxpas der königlichen Familie entdeckt. Social-Media-Nutzer wiesen darauf hin, dass ein Foto von Kate, die am Montagnachmittag auf dem Rücksitz eines Wagens beim Verlassen von Windsor Castle zu sehen war, offenbar manipuliert worden sei. Auf dem Bild, das scheinbar die Prinzessin von Wales neben ihrem Ehemann, Prinz William, mit von der Kamera abgewandtem Gesicht sitzend, waren an der Wand dahinter nicht zusammenpassende Ziegelsteine ​​zu sehen (zu sehen hier) - was einige Royal-Fans zu Spekulationen veranlasste, dass auch hier eventuell mittels Bildbearbeitung getrickst worden ist.