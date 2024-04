Neue Projekte, neues Team: Meghan und Harry haben Großes vor

Mit zwei geplanten Doku-Serien setzen die beiden ihre Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Netflix fort. Ein Projekt, das von Meghan kuratiert werde, soll sich Lifestyle-Themen wie Kochen, Gärtnern, Unterhaltung und Freundschaften widmen. Das andere soll Einblick in die Welt des Profi-Polosports geben. Harry ist ein Anhänger des Reitsports. Titel und Sendedaten für die beiden Serien sind bisher nicht bekannt.

Sussexes stellen neue Markenmanager ein

In Anbetracht der neuen Angebote haben Prinz Harry und Meghan in letzter Zeit auch Veränderungen in ihrem Personalteam erlebt.