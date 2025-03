Mit Nebenwirkungen im Spital: Wie aggressiv ist Charles' Krebstherapie wirklich?

Ein Portkatheter (Port) ist ein Zugang in eine Vene. Er wird in einer kleinen Operation unter die Haut eingesetzt. Erhalten Krebspatienten regelmäßig Medikamente in die Blutbahn, ist dies über den Port möglich – es muss nicht jedes Mal erneut in eine Vene gestochen werden.

Laut Daily Mail unterhielt sich Kate über das Thema, als sie die Patientin Katherine Field traf. Die 45-Jährige trug während ihrer Chemotherapie eine Kühlkappe. Prinzessin Kate gesellte sich zu ihr und deutete auf ihren eigenen Arm und ihre Brust, während sie über ihren eigenen Chemotherapie-Port gesagt haben soll: "Ich habe mich so daran gewöhnt." Sie scherzte, sie habe gezögert, als man ihr sagte: "Sie können es jetzt herausnehmen lassen", berichtet die Daily Mail.

Bei ihrer Krebstherapie soll Kate laut express.co.uk keine Kühlkappe getragen haben, um ihr Haar zu schützen. Bei manchen Chemotherapien kann eine Kühlkappe getragen werden. Ihr kühlender Effekt verringere die Durchblutung der Kopfhaut, wodurch die Menge des Chemotherapeutikums, das in den Bereich gelangt, verringert wird und Haarausfall verhindert werden soll.