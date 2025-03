Prinzessin Kate: Die Erinnerung, die sie "gerne auslöschen" würde

Die britische Adelsexpertin Jennie Bond glaubt, dass der diesjährige Muttertag, der in Großbritannien auf den 30. März fällt, darum ein besonderer für Kate sein wird. "Ich bin mir sicher, dass die ganze Familie die Erinnerung an den letztjährigen Muttertag auslöschen will", sagt sie im Gespräch mit der Boulevardzeitung Mirror. "Es bleibt spannend, ob sie dieses Mal wieder eine Karte veröffentlicht."

"Kate-Gate" ein Jahr her

Nach anfänglichem Zögern hatte der Palast vor einem Jahr dann einen Post auf der Plattform X (vormals Twitter) veröffentlicht, in dem sich Kate schließlich selbst zu der Foto-Affäre, die schnell als "Kategate" bekannt wurde, äußerte. Sie habe "wie viele Amateurfotografen gelegentlich mit Bildbearbeitung experimentiert" und entschuldigte sich für jegliche Verwirrung, die das Bild hervorgerufen habe. Doch in seiner ursprünglichen Form veröffentlicht wurde das Foto nie.

Prinzessin Kate, die seit 2011 mit Prinz William verheiratet ist, gilt in Großbritannien als ausgesprochen beliebtes Mitglied der Königsfamilie. Mitte Jänner 2024 hatte Kate sich einer Operation im Bauchraum unterziehen lassen. Fast zwei Wochen verbrachte sie daraufhin im Krankenhaus. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie eine Krebsdiagnose, die der Palast im März öffentlich machte. Inzwischen ist sie eigenen Angaben zufolge in Remission.

Frühstück im Bett?

Laut Adelsexpertin Bond könnte William den kommenden Muttertag nutzen, um Kate zu ehren. Dem Mirror sagte sie: "Wir wissen, dass William denkt, dass sich seine Frau im vergangenen Jahr großartig geschlagen hat, und ich bin sicher, dass er ihr sagen will, dass sie eine fantastische Mutter ist. Ich kann mir also ein leckeres, selbst gekochtes, gesundes Frühstück im Bett für Kate vorstellen, mit ein paar Blumen aus dem Garten und vielleicht etwas von ihrer selbstgemachten Marmelade. Und dann ein Tag mit einfachem Familienspaß. Natürlich wird Kate den Tag auch nutzen wollen, um ihrer eigenen Mutter für alles zu danken, was sie im vergangenen Jahr getan hat." Carole Middleton gilt als große Stütze ihrer Tochter Kate.