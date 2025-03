Freund verschwand unter rätselhaften Umständen: Polizei befragt Chris Hemsworth

Detective Inspector Jay Notaro, Vater und Berufsdetektiv, hatte sich Berichten zufolge vor seinem 45. Geburtstag in Byron Bay aufgehalten. Am Abend sollte er an einem Abendessen teilnehmen, sagte aber in letzter Minute ab. Er soll Freunden mitgeteilt haben, dass er sich unwohl fühle, kam seitdem aber nicht mehr nach Hause.

Das Surfbrett des Polizisten wurde am nächsten Tag unbeschädigt an den Strand gespült. Die See war Berichten zufolge ruhig, was die Ermittler vor ein Rätsel stellt. Jay Notaro soll ein guter Schwimmer mit umfassender Wassererfahrung gewesen sein und hatte einst die Gold Coast Water Police geleitet.

"Er wäre mit diesen Bedingungen bestens zurechtgekommen", bestätigte ein leitender Beamter. "Er war extrem fit und in der Brandung mehr als fähig."