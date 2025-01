Nachhaltige Investitionen: Nach Kritik Kurswechsel im dänischen Königshaus

Nach Kritik an Investitionen ins Ölgeschäft will das dänische Königshaus sein Geld nur noch nachhaltig anlegen. Im abgelaufenen Jahr habe man die Rahmenbedingungen für die Investitionen des Königshauses hin zu einem stärkeren Fokus auf die Nachhaltigkeit angepasst, teilte der Finanzmanager des Hofes, Dan Folke Pedersen, dem Rundfunksender DR mit. Alle Aktien der beiden königlichen Fonds befänden sich nun in einem nachhaltigen Investmentfonds.