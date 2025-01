König Charles trauert: Stiefsohn von Williams Kinderfrau bei Anschlag gestorben

Der britische König Charles III. trauert Berichten zufolge um den Stiefsohn des früheren Kindermädchens seiner Söhne, der bei dem Anschlag in New Orleans getötet wurde.

Die Familie Pettifer äußerte sich in einer Erklärung "am Boden zerstört" über die Nachricht von Edward Pettifers Tod und würdigte ihn als "wunderbaren Sohn, Bruder, Enkel, Neffen und Freund von so vielen".

Ein laut Ermittlern von der Ideologie der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) "inspirierter" Attentäter war in der Silvesternacht im Ausgehviertel von New Orleans mit einem Auto in die Menschenmenge gerast und hatte 14 Menschen getötet. Der 42-Jährige starb anschließend bei einem Schusswechsel mit der Polizei.