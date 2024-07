Nach sieben belastenden Monaten: Wie William und Kate die Sommerferien planen

Wie auch schon einst Queen Elizabeth II. verbringen König Charles III. und Königin Camilla ihre Sommerferien im August auf Schloss Balmoral in Schottland.

Eine königliche Expertin glaubt aber, dass ein Sommer in Balmoral genau das wäre, was Prinzessin Kate jetzt brauche, um sich zu erholen.

Der diesjährige Ausflug nach Schottland dürfte demnach besonders bedeutungsvoll sein. Bond sagte gegenüber dem OK!-Magazin: "Bisher war es ein verdammt schweres Jahr für die königliche Familie und nichts würde dem König mehr Freude bereiten, als seine nahe Familie im Frieden von Balmoral für eine Weile zusammenzubringen, um gemeinsam Bilanz zu ziehen über die letzten, unglaublich schwierigen Monate, und in die Zukunft zu blicken."

Da sich Prinzessin Catherine aber nach wie vor einer präventiven Chemotherapie unterzieht, ist es bis jetzt ungewiss, ob sie einen Teil der Sommerferien in Balmoral verbringen kann.

"Wenn sie kommt, bin ich sicher, dass die ganze Familie sie mit Liebe, Unterstützung und neuer Kraft umgeben wird", ist sich Bond sicher. "In der Zwischenzeit möchte sie den Kindern zuliebe die Sommermonate so unterhaltsam und unbeschwert wie möglich gestalten, nach allem, was sie durchgemacht hat."

Eine weitere Möglichkeit für William und Kate, ihre Sommerferien mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) zu verbringen, sei ein längerer Aufenthalt auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk zu planen. Hier könnte die Familie Gartenspiele, Ausflüge in die Umgebung und Strandausflüge unternehmen.

Bond ist sich sicher, William werde Sommeraktivitäten am Ende so ausrichten, wie es für Kate und ihre Kinder am besten ist.